Объявлено количество зрителей, посмотревших первую половину сезона чемпионата Азербайджана

За играми первой половины сезона-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана наблюдали 132 тысячи 959 зрителей.

İdman.biz сообщает, что в 90 матчах первых двух кругов среднее количество зрителей составило 1477 человек.

Рекорд 18-ти туров зафиксирован в Товузе. 20 октября, за матчем Х тура между "Туран Товузом" и "Карабахом" (2:2) наблюдали со стадиона 6 тысяч зрителей.

Представитель Запада является абсолютным лидером по количеству зрителей чемпионата. Домашние матчи "Туран Товуза" посмотрели в среднем 4322 зрителя.

Товузцы превосходят своих ближайших преследователей более чем в 2 раза. За лидером следуют победители прошлого сезона. "Нефтчи" занял 2-е место, "Сабах" - 3-е, "Карабах" - 4-е. Помимо этих четырех команд, средний показатель выше 1000 имеют также «Сумгаит» и «Кяпаз».

Место Команда Зрители Игры Среднее 1 Туран Товуз 38900 9 4322 2 Нефтчи 17196 9 1911 3 Сабах 13404 9 1489 4 Карабах 14418 10 1442 5 Сумгаит 11836 9 1315 6 Кяпаз 9625 8 1203 7 Зира 8480 9 942 8 Сабаил 8100 9 900 9 Габала 6180 9 687 10 Араз-Нахчыван 4820 9 536 Общее 132959 90 1477

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