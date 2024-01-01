Объявлено количество зрителей, посмотревших первую половину сезона чемпионата Азербайджана

За играми первой половины сезона-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана наблюдали 132 тысячи 959 зрителей.
İdman.biz сообщает, что в 90 матчах первых двух кругов среднее количество зрителей составило 1477 человек.
Рекорд 18-ти туров зафиксирован в Товузе. 20 октября, за матчем Х тура между "Туран Товузом" и "Карабахом" (2:2) наблюдали со стадиона 6 тысяч зрителей.
Представитель Запада является абсолютным лидером по количеству зрителей чемпионата. Домашние матчи "Туран Товуза" посмотрели в среднем 4322 зрителя.
Товузцы превосходят своих ближайших преследователей более чем в 2 раза. За лидером следуют победители прошлого сезона. "Нефтчи" занял 2-е место, "Сабах" - 3-е, "Карабах" - 4-е. Помимо этих четырех команд, средний показатель выше 1000 имеют также «Сумгаит» и «Кяпаз».
|
Место
|
Команда
|
Зрители
|
Игры
|
Среднее
|
1
|
Туран Товуз
|
38900
|
9
|
4322
|
2
|
Нефтчи
|
17196
|
9
|
1911
|
3
|
Сабах
|
13404
|
9
|
1489
|
4
|
Карабах
|
14418
|
10
|
1442
|
5
|
Сумгаит
|
11836
|
9
|
1315
|
6
|
Кяпаз
|
9625
|
8
|
1203
|
7
|
Зира
|
8480
|
9
|
942
|
8
|
Сабаил
|
8100
|
9
|
900
|
9
|
Габала
|
6180
|
9
|
687
|
10
|
Араз-Нахчыван
|
4820
|
9
|
536
|
Общее
|
132959
|
90
|
1477
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