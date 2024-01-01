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Объявлено количество зрителей, посмотревших первую половину сезона чемпионата Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
1 Января 2024 13:22
Объявлено количество зрителей, посмотревших первую половину сезона чемпионата Азербайджана

За играми первой половины сезона-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана наблюдали 132 тысячи 959 зрителей.

İdman.biz сообщает, что в 90 матчах первых двух кругов среднее количество зрителей составило 1477 человек.

Рекорд 18-ти туров зафиксирован в Товузе. 20 октября, за матчем Х тура между "Туран Товузом" и "Карабахом" (2:2) наблюдали со стадиона 6 тысяч зрителей.

Представитель Запада является абсолютным лидером по количеству зрителей чемпионата. Домашние матчи "Туран Товуза" посмотрели в среднем 4322 зрителя.

Товузцы превосходят своих ближайших преследователей более чем в 2 раза. За лидером следуют победители прошлого сезона. "Нефтчи" занял 2-е место, "Сабах" - 3-е, "Карабах" - 4-е. Помимо этих четырех команд, средний показатель выше 1000 имеют также «Сумгаит» и «Кяпаз».

Место

Команда

Зрители

Игры

Среднее

1

Туран Товуз

38900

9

4322

2

Нефтчи

17196

9

1911

3

Сабах

13404

9

1489

4

Карабах

14418

10

1442

5

Сумгаит

11836

9

1315

6

Кяпаз

9625

8

1203

7

Зира

8480

9

942

8

Сабаил

8100

9

900

9

Габала

6180

9

687

10

Араз-Нахчыван

4820

9

536

Общее

132959

90

1477

İdman.biz

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