И дома, и в гостях - только "Карабах"

Завершилась первая половина сезона в Премьер-лиге Азербайджана.
İdman.biz сообщает, что в 90 играх первых двух кругов хозяева поля одержали победу 40 раз, а гости - 29.
В 21 матче победитель не определился. Поскольку оба матча «Карабах» провел дома с «Кяпазом», агдамский клуб провел больше игр дома, а представитель Гянджи - больше игр на выезде.
Команда Гурбана Гурбанова - это команда, набравшая наибольшее количество очков как дома, так и на поле соперника. «Нефтчи» набрал одинаковое количество очков и дома и на выезде.
Отметим, что в 90 матчах хозяева поля забили 124 гола, а гости - 97 голов.
Дома
|
1
|
Карабах
|
10
|
8
|
1
|
1
|
28-5
|
25
|
2
|
Зира
|
9
|
5
|
3
|
1
|
9-5
|
18
|
3
|
Араз-Нахчыван
|
9
|
5
|
2
|
2
|
10-7
|
17
|
4
|
Сумгаит
|
9
|
4
|
3
|
2
|
6-7
|
15
|
5
|
Нефтчи
|
9
|
4
|
2
|
3
|
11-9
|
14
|
6
|
Сабаил
|
9
|
4
|
2
|
3
|
14-14
|
14
|
7
|
Сабах
|
9
|
3
|
3
|
3
|
17-11
|
12
|
8
|
Туран Товуз
|
9
|
3
|
3
|
3
|
17-14
|
12
|
9
|
Габала
|
9
|
3
|
0
|
6
|
9-14
|
9
|
10
|
Кяпаз
|
8
|
1
|
2
|
5
|
3-11
|
5
В гостях
|
1
|
Карабах
|
8
|
5
|
1
|
2
|
17-9
|
16
|
2
|
Нефтчи
|
9
|
4
|
2
|
3
|
10-8
|
14
|
3
|
Сабаил
|
9
|
3
|
3
|
3
|
12-13
|
12
|
4
|
Сумгаит
|
9
|
3
|
3
|
3
|
13-16
|
12
|
5
|
Зира
|
9
|
3
|
2
|
4
|
4-5
|
11
|
6
|
Туран Товуз
|
9
|
3
|
1
|
5
|
12-14
|
10
|
7
|
Сабах
|
9
|
3
|
1
|
5
|
8-11
|
10
|
8
|
Араз-Нахчыван
|
9
|
2
|
3
|
4
|
10-12
|
9
|
9
|
Кяпаз
|
10
|
2
|
3
|
5
|
8-18
|
9
|
10
|
Габала
|
9
|
1
|
2
|
6
|
3-18
|
5
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