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И дома, и в гостях - только "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Января 2024 11:55
И дома, и в гостях - только "Карабах"

Завершилась первая половина сезона в Премьер-лиге Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что в 90 играх первых двух кругов хозяева поля одержали победу 40 раз, а гости - 29.

В 21 матче победитель не определился. Поскольку оба матча «Карабах» провел дома с «Кяпазом», агдамский клуб провел больше игр дома, а представитель Гянджи - больше игр на выезде.

Команда Гурбана Гурбанова - это команда, набравшая наибольшее количество очков как дома, так и на поле соперника. «Нефтчи» набрал одинаковое количество очков и дома и на выезде.

Отметим, что в 90 матчах хозяева поля забили 124 гола, а гости - 97 голов.

Дома

1

Карабах

10

8

1

1

28-5

25

2

Зира

9

5

3

1

9-5

18

3

Араз-Нахчыван

9

5

2

2

10-7

17

4

Сумгаит

9

4

3

2

6-7

15

5

Нефтчи

9

4

2

3

11-9

14

6

Сабаил

9

4

2

3

14-14

14

7

Сабах

9

3

3

3

17-11

12

8

Туран Товуз

9

3

3

3

17-14

12

9

Габала

9

3

0

6

9-14

9

10

Кяпаз

8

1

2

5

3-11

5

В гостях

1

Карабах

8

5

1

2

17-9

16

2

Нефтчи

9

4

2

3

10-8

14

3

Сабаил

9

3

3

3

12-13

12

4

Сумгаит

9

3

3

3

13-16

12

5

Зира

9

3

2

4

4-5

11

6

Туран Товуз

9

3

1

5

12-14

10

7

Сабах

9

3

1

5

8-11

10

8

Араз-Нахчыван

9

2

3

4

10-12

9

9

Кяпаз

10

2

3

5

8-18

9

10

Габала

9

1

2

6

3-18

5

İdman.biz

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