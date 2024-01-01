И дома, и в гостях - только "Карабах"

Завершилась первая половина сезона в Премьер-лиге Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что в 90 играх первых двух кругов хозяева поля одержали победу 40 раз, а гости - 29.

В 21 матче победитель не определился. Поскольку оба матча «Карабах» провел дома с «Кяпазом», агдамский клуб провел больше игр дома, а представитель Гянджи - больше игр на выезде.

Команда Гурбана Гурбанова - это команда, набравшая наибольшее количество очков как дома, так и на поле соперника. «Нефтчи» набрал одинаковое количество очков и дома и на выезде.

Отметим, что в 90 матчах хозяева поля забили 124 гола, а гости - 97 голов.

Дома

1 Карабах 10 8 1 1 28-5 25 2 Зира 9 5 3 1 9-5 18 3 Араз-Нахчыван 9 5 2 2 10-7 17 4 Сумгаит 9 4 3 2 6-7 15 5 Нефтчи 9 4 2 3 11-9 14 6 Сабаил 9 4 2 3 14-14 14 7 Сабах 9 3 3 3 17-11 12 8 Туран Товуз 9 3 3 3 17-14 12 9 Габала 9 3 0 6 9-14 9 10 Кяпаз 8 1 2 5 3-11 5

В гостях

1 Карабах 8 5 1 2 17-9 16 2 Нефтчи 9 4 2 3 10-8 14 3 Сабаил 9 3 3 3 12-13 12 4 Сумгаит 9 3 3 3 13-16 12 5 Зира 9 3 2 4 4-5 11 6 Туран Товуз 9 3 1 5 12-14 10 7 Сабах 9 3 1 5 8-11 10 8 Араз-Нахчыван 9 2 3 4 10-12 9 9 Кяпаз 10 2 3 5 8-18 9 10 Габала 9 1 2 6 3-18 5

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