СМИ: Эбонг может перейти в "Нефтчи"

«Нефтчи» может привлечь в свою команду игрока сборной Беларуси.

İdman.biz сообщает, что по информации белорусских СМИ, столичный клуб интересуется Максом Эбонгом.

Контракт 24-летнего полузащитника с «Астаной» истек 31 декабря. Белорусская пресса писала, что футболист вел переговоры с «Нефтчи». Эбонг, воспитанник солигорского «Шахтера», переехал в Астану в 2020-ом году. В чемпионате Казахстана он провел 80 игр.

Отметим, что за «Нефтчи» выступает белорусский футболист, нападающий Егор Богомольский.

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