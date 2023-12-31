31 Декабря 2023
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Мурад Мусаев лидирует по этому показателю

Азербайджанский футбол
Новости
31 Декабря 2023 19:48
Мурад Мусаев лидирует по этому показателю

В матчах первой половины сезона Премьер-лиги Азербайджана были наказаны 22 представителя клубов.

Как сообщает İdman.biz, всего судьи показали тренерам и членам технического персонала 52 карточки.

Представители клуба, шесть раз получившие красную карточку, были отстранены от технической зоны. В таком же количестве матчей красная карточка была показана после двух желтых.

По этому показателю антирекорд принадлежит главному тренеру "Сабаха" Мураду Мусаеву и его коллеге по "Сумгаиту" Самиру Абасову. Каждого из них дважды удаляли из технической зоны. Оба специалиста были наказаны один раз напрямую и один раз после желтых карточек. Мусаев опередил своего коллегу по количеству других матчей, в которых он получил желтую карточку.

Что касается клубов, то от "Нефтчи" были наказаны 5 человек, от "Габалы" - 4, от "Сабаха" и "Сумгаита" - по 3 человека. «Нефтчи» получил две красные карточки, а каждый из остальных клубов – по три красных карточки. Карточки не получили только представители "Туран Товуза".

Главный тренер

Клуб

Желтая

Красная после желтых

Красная

Мурад Мусаев

Сабах

5

1

1

Самир Абасов

Сумгаит

3

1

1

Миодраг Тодоров

Нефтчи

0

0

1

Сянан Гурбанов

Нефтчи

0

0

1

Гурбан Гурбанов

Карабах

0

1

0

Хагани Мамедов

Габала

1

1

0

Эльмар Бахшиев

Габала

0

1

0

Расим Рамалданов

Габала

2

0

1

Ильгар Исрафилов

Сабах

1

1

0

Мубариз Оруджев

Сумгаит

0

0

1

Азер Багиров

Араз-Нахчыван

1

0

0

Илькин Вердиев

Кяпаз

1

0

0

Этибар Ибрагимов

Кяпаз

1

0

0

Алин-Николае Чита

Нефтчи

4

0

0

Бабек Худуев

Нефтчи

1

0

0

Аурелиан-Богдан Патрашку

Нефтчи

1

0

0

Фмкрет Набиев

Габала

1

0

0

Артур Оленин

Сабах

2

0

0

Эльмир Ханкишиев

Сабаил

1

0

0

Сеймур Рагимов

Сумгаит

1

0

0

Эльтун Ягублу

Зира

1

0

0

Рашад Садыхов

Зира

1

0

0

28

6

6

İdman.biz

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