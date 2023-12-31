Мурад Мусаев лидирует по этому показателю

В матчах первой половины сезона Премьер-лиги Азербайджана были наказаны 22 представителя клубов.

Как сообщает İdman.biz, всего судьи показали тренерам и членам технического персонала 52 карточки.

Представители клуба, шесть раз получившие красную карточку, были отстранены от технической зоны. В таком же количестве матчей красная карточка была показана после двух желтых.

По этому показателю антирекорд принадлежит главному тренеру "Сабаха" Мураду Мусаеву и его коллеге по "Сумгаиту" Самиру Абасову. Каждого из них дважды удаляли из технической зоны. Оба специалиста были наказаны один раз напрямую и один раз после желтых карточек. Мусаев опередил своего коллегу по количеству других матчей, в которых он получил желтую карточку.

Что касается клубов, то от "Нефтчи" были наказаны 5 человек, от "Габалы" - 4, от "Сабаха" и "Сумгаита" - по 3 человека. «Нефтчи» получил две красные карточки, а каждый из остальных клубов – по три красных карточки. Карточки не получили только представители "Туран Товуза".

Главный тренер Клуб Желтая Красная после желтых Красная Мурад Мусаев Сабах 5 1 1 Самир Абасов Сумгаит 3 1 1 Миодраг Тодоров Нефтчи 0 0 1 Сянан Гурбанов Нефтчи 0 0 1 Гурбан Гурбанов Карабах 0 1 0 Хагани Мамедов Габала 1 1 0 Эльмар Бахшиев Габала 0 1 0 Расим Рамалданов Габала 2 0 1 Ильгар Исрафилов Сабах 1 1 0 Мубариз Оруджев Сумгаит 0 0 1 Азер Багиров Араз-Нахчыван 1 0 0 Илькин Вердиев Кяпаз 1 0 0 Этибар Ибрагимов Кяпаз 1 0 0 Алин-Николае Чита Нефтчи 4 0 0 Бабек Худуев Нефтчи 1 0 0 Аурелиан-Богдан Патрашку Нефтчи 1 0 0 Фмкрет Набиев Габала 1 0 0 Артур Оленин Сабах 2 0 0 Эльмир Ханкишиев Сабаил 1 0 0 Сеймур Рагимов Сумгаит 1 0 0 Эльтун Ягублу Зира 1 0 0 Рашад Садыхов Зира 1 0 0 28 6 6

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