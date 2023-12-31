Мурад Мусаев лидирует по этому показателю

В матчах первой половины сезона Премьер-лиги Азербайджана были наказаны 22 представителя клубов.
Как сообщает İdman.biz, всего судьи показали тренерам и членам технического персонала 52 карточки.
Представители клуба, шесть раз получившие красную карточку, были отстранены от технической зоны. В таком же количестве матчей красная карточка была показана после двух желтых.
По этому показателю антирекорд принадлежит главному тренеру "Сабаха" Мураду Мусаеву и его коллеге по "Сумгаиту" Самиру Абасову. Каждого из них дважды удаляли из технической зоны. Оба специалиста были наказаны один раз напрямую и один раз после желтых карточек. Мусаев опередил своего коллегу по количеству других матчей, в которых он получил желтую карточку.
Что касается клубов, то от "Нефтчи" были наказаны 5 человек, от "Габалы" - 4, от "Сабаха" и "Сумгаита" - по 3 человека. «Нефтчи» получил две красные карточки, а каждый из остальных клубов – по три красных карточки. Карточки не получили только представители "Туран Товуза".
|
Главный тренер
|
Клуб
|
Желтая
|
Красная после желтых
|
Красная
|
Мурад Мусаев
|
Сабах
|
5
|
1
|
1
|
Самир Абасов
|
Сумгаит
|
3
|
1
|
1
|
Миодраг Тодоров
|
Нефтчи
|
0
|
0
|
1
|
Сянан Гурбанов
|
Нефтчи
|
0
|
0
|
1
|
Гурбан Гурбанов
|
Карабах
|
0
|
1
|
0
|
Хагани Мамедов
|
Габала
|
1
|
1
|
0
|
Эльмар Бахшиев
|
Габала
|
0
|
1
|
0
|
Расим Рамалданов
|
Габала
|
2
|
0
|
1
|
Ильгар Исрафилов
|
Сабах
|
1
|
1
|
0
|
Мубариз Оруджев
|
Сумгаит
|
0
|
0
|
1
|
Азер Багиров
|
Араз-Нахчыван
|
1
|
0
|
0
|
Илькин Вердиев
|
Кяпаз
|
1
|
0
|
0
|
Этибар Ибрагимов
|
Кяпаз
|
1
|
0
|
0
|
Алин-Николае Чита
|
Нефтчи
|
4
|
0
|
0
|
Бабек Худуев
|
Нефтчи
|
1
|
0
|
0
|
Аурелиан-Богдан Патрашку
|
Нефтчи
|
1
|
0
|
0
|
Фмкрет Набиев
|
Габала
|
1
|
0
|
0
|
Артур Оленин
|
Сабах
|
2
|
0
|
0
|
Эльмир Ханкишиев
|
Сабаил
|
1
|
0
|
0
|
Сеймур Рагимов
|
Сумгаит
|
1
|
0
|
0
|
Эльтун Ягублу
|
Зира
|
1
|
0
|
0
|
Рашад Садыхов
|
Зира
|
1
|
0
|
0
|
28
|
6
|
6
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