«В 2023 году были моменты, которые меня порадовали как в карьере, так и в личной жизни».

Об этом İdman.biz заявила член женской сборной Азербайджана Перитан Боздаг.

24-летняя футболистка рассказала об успехах сборной Азербайджана в Лиге наций. Боздаг отметила, что достигнутые результаты еще больше повысили интерес к команде: «Этот год был самым красивым и захватывающим в моей футбольной карьере. Вместе со сборной мы поднялись из дивизиона С в дивизион Б в Лиге наций. Этот фактор оказал очень важное влияние на нашу карьеру. Интерес к членам сборной Азербайджана возрос. Мы это ясно видели, и это приятно игрокам».

Защищающая честь турецкого клуба «Фатих Ватан», Перитан заявила, что желает добиться более высоких результатов со сборной в 2024 году: «Я возлагаю большие надежды на 2024 год. Желаю добиться еще больших успехов в карьере и на международном уровне в составе сборной Азербайджана. Надеюсь, что этот год принесет здоровье и удачу народам Турции и Азербайджана».

Отметим, что Перитан Боздаг выступает в составе женской сборной Азербайджана с 2021 года. Она забила 2 гола в 3 сыгранных матчах.

Эмин Ага

İdman.biz