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Шесть автоголов и антирекорд "Сабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
31 Декабря 2023 17:53
Шесть автоголов и антирекорд "Сабаха"

В сезоне 2023/24 Премьер-лиги Азербайджана было зафиксировано 6 автоголов.

İdman.biz сообщает, что в свои ворота забили футболисты 4 команд.

«Сабах» является антирекордсменом по этому показателю. Представитель столицы забил половину автоголов.

Два члена бакинского клуба - Боян Летич и Исхак Бельфодил были антигероями во встрече с "Араз-Нахчыван", а Джон Ирасабал - с "Нефтчи".

Илькин Гыртымов стал автором автогола в «Габале», Нуман Курдич - в «Араз-Нахчыване», Ади Мехремич - в «Сабаиле».

Голу соперника радовались 4 клуба. «Араз-Нахчыван» и «Сабаил» радовались этому по два раза, а «Нефтчи» и «Сумгаит» - по одному.

İdman.biz

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