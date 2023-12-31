Главный тренер соперника "Карабаха": "2023 год был успешным для клуба"

«2023 год для нас был успешным. Мы закончили сезон на третьем месте. Вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Завершили этап на третьем месте и вышли в плей-офф Лиги Европы».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал Артур Жорже, главный тренер "Браги", соперника "Карабаха" в стадии плей-офф Лиги Европы.

Тренер команды, вчера обыгравшей "Каса Пиа" со счетом 3:1 в выездном матче 18-го тура чемпионата Португалии, рассказал, что до перерыва команда не играла на желаемом уровне: «Я хорошо знал команду соперника. До перерыва игра была равная. Во втором тайме я сказал игрокам, что нам следует играть более агрессивно и быстро перемещать мяч. Мы забили нужные нам голы, и я думаю, что результат был справедливым».

Артур Жорже также сообщил, что есть предложения некоторым игрокам "Браги". Он сказал, что надеется, что команда защитит свой состав в зимний трансферный период. Главный тренер отметил, что в 2024 году они добьются лучших результатов.

Отметим, что первые игры стадии плей-офф Лиги Европы пройдут 15 февраля, а ответные - 22 февраля.

İdman.biz