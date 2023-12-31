31 Декабря 2023
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Две отставки за 12 месяцев

Азербайджанский футбол
Новости
31 Декабря 2023 13:49
Две отставки за 12 месяцев

В 2023 году в Премьер-лиге Азербайджана было всего две отставки главных тренеров.

Как сообщает İdman.biz, смены обоих наставников произошли в первой половине сезона-2023/24.

Во второй половине сезона-2022/23 главных тренеров не отстраняли от работы. «Сабаил» уволил Махмуда Гурбанова сразу по окончании первого полугодия в декабре прошлого года и назначил на эту должность до нового года Шахина Диниева.

Первая отставка в 2023 году произошла в «Кяпазе». Представитель Гянджи попрощался с Азером Мамедовым. На одну игру его заменил Этибар Ибрагимов, а позже на эту позицию был приведен Адиль Шукуров.

Последняя в году отставка произошла в «Нефтчи». Бакинцы простились с Адрианом Муту, который был очень известен будучи футболистом. Миодраг Божович, которого привели на его место, будет ждать нового года для своего дебюта.

Отметим, что «Нефтчи» ушёл на зимний перерыв на 3-м месте, «Кяпаз» - на 9-м.

İdman.biz

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