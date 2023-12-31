31 Декабря 2023
RU

Футболисты-"Драконы" Премьер-лиги

Азербайджанский футбол
Новости
31 Декабря 2023 11:24
Футболисты-"Драконы" Премьер-лиги

Наступающий 2024 год по восточному календарю известен как год Дракона.

Как сообщает İdman.biz, в первой половине сезона в Премьер-лиге Азербайджана приняли участие 19 футболистов, родившихся в годы, олицетворяющие это гигантское существо.

Одному из этих игроков в следующем году исполнится 36, остальным - 24. Вургун Гусейнов - ветеран, который в третий раз встретит год Дракона.

В восьми клубах Премьер-лиги есть игроки, рожденные в год Дракона. У "Кяпаза", "Сабаха" и "Зиры" таких игроков больше - по 4 игрока. Лишь в двух клубах нет «драконов». Это «Туран Товуз» и «Сабаил».

«Кяпаз» - 4

Эльмир Тагиев
Вургун Гусейнов
Шакир Сеидов
Вусал Масимов

«Сабах» - 4
Ярл Маргарита
Ниджат Мехбалиев
Винсент Тиль
Кахим Пэррис

«Зира» - 4
Филип Пахтман
Рустам Ахмедзаде
Тьяго Силва
Парвиз Азадов

«Габала» - 3
Гилад Абрамов
Кристоф Ассимба-Атангана
Рауф Хусейнли

«Араз-Нахчыван» - 1
Эльчин Мустафаев

«Нефтчи» - 1
Егор Богомольский

«Карабах» - 1
Эльвин Джафаргулиев

«Сумгаит» - 1
Кямран Гулиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Карабах" завершил год на 70-м месте в Европе - ПОСЛЕДНИЙ РЕЙТИНГ
10:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" завершил год на 70-м месте в Европе - ПОСЛЕДНИЙ РЕЙТИНГ

Объявлен итоговый рейтинг лучших команд Европы на 2023 год
Соперник "Карабаха" забил 3 гола и набрал 3 очка
09:00
Азербайджанский футбол

Соперник "Карабаха" забил 3 гола и набрал 3 очка

"Брага", соперник "Карабаха" в стадии плей-офф Лиги Европы, одержала победу на выезде
Все играют, а "Карабах" становится первым - ИТОГИ ГОДА
30 Декабря 21:35
Азербайджанский футбол

Все играют, а "Карабах" становится первым - ИТОГИ ГОДА

Лучшая команда года - "Карабах"
Футболист "Сабаха" встретит Новый год в Париже
30 Декабря 20:35
Азербайджанский футбол

Футболист "Сабаха" встретит Новый год в Париже

"Там мы отметим исторический день"
Тренер "Нефтчи": "Мы ведем переговоры с легионером"
30 Декабря 18:57
Азербайджанский футбол

Тренер "Нефтчи": "Мы ведем переговоры с легионером"

"Наш план готов"
Рафик Гусейнов: "Если главным тренером команды является Гурбан Гурбанов, там все должно быть хорошо" - ВИДЕО
30 Декабря 16:46
Азербайджанский футбол

Рафик Гусейнов: "Если главным тренером команды является Гурбан Гурбанов, там все должно быть хорошо" - ВИДЕО

"Агдамцы выступают очень успешно"

Самое читаемое

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ
29 Декабря 22:08
Мировой футбол

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ

Матч за Суперкубок Турции, который должен был состояться в Саудовской Аравии, перенесен
Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО
30 Декабря 15:30
Другие

Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышла первая передача, снятая в студии сайта İdman.biz
Умер рекордсмен Азербайджана
29 Декабря 17:51
Атлетика

Умер рекордсмен Азербайджана

Он был победителем всесоюзных соревнований, а затем судьей
10 самых дорогих голкиперов в мире
28 Декабря 16:05
Мировой футбол

10 самых дорогих голкиперов в мире

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил список из 10 самых дорогих вратарей в мире по итогам обновлений трансферной стоимости игроков