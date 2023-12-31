Футболисты-"Драконы" Премьер-лиги

Наступающий 2024 год по восточному календарю известен как год Дракона.

Как сообщает İdman.biz, в первой половине сезона в Премьер-лиге Азербайджана приняли участие 19 футболистов, родившихся в годы, олицетворяющие это гигантское существо.

Одному из этих игроков в следующем году исполнится 36, остальным - 24. Вургун Гусейнов - ветеран, который в третий раз встретит год Дракона.

В восьми клубах Премьер-лиги есть игроки, рожденные в год Дракона. У "Кяпаза", "Сабаха" и "Зиры" таких игроков больше - по 4 игрока. Лишь в двух клубах нет «драконов». Это «Туран Товуз» и «Сабаил».

«Кяпаз» - 4

Эльмир Тагиев

Вургун Гусейнов

Шакир Сеидов

Вусал Масимов

«Сабах» - 4

Ярл Маргарита

Ниджат Мехбалиев

Винсент Тиль

Кахим Пэррис

«Зира» - 4

Филип Пахтман

Рустам Ахмедзаде

Тьяго Силва

Парвиз Азадов

«Габала» - 3

Гилад Абрамов

Кристоф Ассимба-Атангана

Рауф Хусейнли

«Араз-Нахчыван» - 1

Эльчин Мустафаев

«Нефтчи» - 1

Егор Богомольский

«Карабах» - 1

Эльвин Джафаргулиев

«Сумгаит» - 1

Кямран Гулиев

İdman.biz