Футболисты-"Драконы" Премьер-лиги

Наступающий 2024 год по восточному календарю известен как год Дракона.
Как сообщает İdman.biz, в первой половине сезона в Премьер-лиге Азербайджана приняли участие 19 футболистов, родившихся в годы, олицетворяющие это гигантское существо.
Одному из этих игроков в следующем году исполнится 36, остальным - 24. Вургун Гусейнов - ветеран, который в третий раз встретит год Дракона.
В восьми клубах Премьер-лиги есть игроки, рожденные в год Дракона. У "Кяпаза", "Сабаха" и "Зиры" таких игроков больше - по 4 игрока. Лишь в двух клубах нет «драконов». Это «Туран Товуз» и «Сабаил».
«Кяпаз» - 4
Эльмир Тагиев
Вургун Гусейнов
Шакир Сеидов
Вусал Масимов
«Сабах» - 4
Ярл Маргарита
Ниджат Мехбалиев
Винсент Тиль
Кахим Пэррис
«Зира» - 4
Филип Пахтман
Рустам Ахмедзаде
Тьяго Силва
Парвиз Азадов
«Габала» - 3
Гилад Абрамов
Кристоф Ассимба-Атангана
Рауф Хусейнли
«Араз-Нахчыван» - 1
Эльчин Мустафаев
«Нефтчи» - 1
Егор Богомольский
«Карабах» - 1
Эльвин Джафаргулиев
«Сумгаит» - 1
Кямран Гулиев
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