Соперник "Карабаха" забил 3 гола и набрал 3 очка

«Брага», соперник «Карабаха» в стадии плей-офф Лиги Европы, одержала победу на выезде.

Как сообщает İdman.biz, команда победила «Каса Пиа» со счетом 3:1.

Все голы в игре были забиты после перерыва. В составе «Браги» отличились Моутинью, Банза и Салазар. После этой победы команда увеличила количество очков до 32 и сохранила за собой четвертое место.

Отметим, что соперник "Карабаха" в следующем туре встретится с "Гимарайешем" на своем поле. Игра состоится 6 января.

Португальская лига

18-й тур

Каса Пиа – Брага – 1:3

Эшторил - Фаренсе - 4:0

Жиль Висенте – Боавишта – 1:3

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