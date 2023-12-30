Все играют, а "Карабах" становится первым - ИТОГИ ГОДА

В Премьер-лиге Азербайджана завершился 2023 год.

İdman.biz сообщает, что во второй половине сезона 2022/23 и первой половине сезона 2023/24 всего было сыграно 180 игр.

За этот период в Премьер-лиге соревновались 11 команд. «Шамахы» в прошлом чемпионате провел 18 игр, а «Араз-Нахчыван» сыграл столько же в нынешнем. Остальные команды приняли участие в 36 матчах.

Лучшая команда года - "Карабах". Чемпион прошлого сезона и лидер нынешнего первенства одержал больше всех - 25 побед за год, забил больше всех - 88 голов и на 21 очко опережает своих ближайших последователей с 81 очком.

«Сабах» занимает второе место с 60 очками, набранными за год. «Нефтчи» - на третьей строчке.

Отметим, что в 180 матчах было забито 469 голов.

1 Карабах 36 25 6 5 88-31 81 2 Сабах 36 18 6 12 60-33 60 3 Нефтчи 36 16 10 10 49-36 58 4 Зира 36 13 12 11 38-32 51 5 Сумгаит 36 13 7 16 35-63 46 6 Сабаил 36 12 9 15 45-59 45 7 Туран Товуз 36 12 8 16 54-55 44 8 Габала 36 10 9 17 39-61 39 9 Кяпаз 36 7 12 17 29-56 33 10 Араз-Нахчыван 18 7 5 6 20-19 26 11 Шамахы 18 2 6 10 12-24 12

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