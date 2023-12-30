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Все играют, а "Карабах" становится первым - ИТОГИ ГОДА

Азербайджанский футбол
Новости
30 Декабря 2023 21:35
Все играют, а "Карабах" становится первым - ИТОГИ ГОДА

В Премьер-лиге Азербайджана завершился 2023 год.

İdman.biz сообщает, что во второй половине сезона 2022/23 и первой половине сезона 2023/24 всего было сыграно 180 игр.

За этот период в Премьер-лиге соревновались 11 команд. «Шамахы» в прошлом чемпионате провел 18 игр, а «Араз-Нахчыван» сыграл столько же в нынешнем. Остальные команды приняли участие в 36 матчах.

Лучшая команда года - "Карабах". Чемпион прошлого сезона и лидер нынешнего первенства одержал больше всех - 25 побед за год, забил больше всех - 88 голов и на 21 очко опережает своих ближайших последователей с 81 очком.

«Сабах» занимает второе место с 60 очками, набранными за год. «Нефтчи» - на третьей строчке.

Отметим, что в 180 матчах было забито 469 голов.

1

Карабах

36

25

6

5

88-31

81

2

Сабах

36

18

6

12

60-33

60

3

Нефтчи

36

16

10

10

49-36

58

4

Зира

36

13

12

11

38-32

51

5

Сумгаит

36

13

7

16

35-63

46

6

Сабаил

36

12

9

15

45-59

45

7

Туран Товуз

36

12

8

16

54-55

44

8

Габала

36

10

9

17

39-61

39

9

Кяпаз

36

7

12

17

29-56

33

10

Араз-Нахчыван

18

7

5

6

20-19

26

11

Шамахы

18

2

6

10

12-24

12

İdman.biz

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