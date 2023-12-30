Все играют, а "Карабах" становится первым - ИТОГИ ГОДА

В Премьер-лиге Азербайджана завершился 2023 год.
İdman.biz сообщает, что во второй половине сезона 2022/23 и первой половине сезона 2023/24 всего было сыграно 180 игр.
За этот период в Премьер-лиге соревновались 11 команд. «Шамахы» в прошлом чемпионате провел 18 игр, а «Араз-Нахчыван» сыграл столько же в нынешнем. Остальные команды приняли участие в 36 матчах.
Лучшая команда года - "Карабах". Чемпион прошлого сезона и лидер нынешнего первенства одержал больше всех - 25 побед за год, забил больше всех - 88 голов и на 21 очко опережает своих ближайших последователей с 81 очком.
«Сабах» занимает второе место с 60 очками, набранными за год. «Нефтчи» - на третьей строчке.
Отметим, что в 180 матчах было забито 469 голов.
|
1
|
Карабах
|
36
|
25
|
6
|
5
|
88-31
|
81
|
2
|
Сабах
|
36
|
18
|
6
|
12
|
60-33
|
60
|
3
|
Нефтчи
|
36
|
16
|
10
|
10
|
49-36
|
58
|
4
|
Зира
|
36
|
13
|
12
|
11
|
38-32
|
51
|
5
|
Сумгаит
|
36
|
13
|
7
|
16
|
35-63
|
46
|
6
|
Сабаил
|
36
|
12
|
9
|
15
|
45-59
|
45
|
7
|
Туран Товуз
|
36
|
12
|
8
|
16
|
54-55
|
44
|
8
|
Габала
|
36
|
10
|
9
|
17
|
39-61
|
39
|
9
|
Кяпаз
|
36
|
7
|
12
|
17
|
29-56
|
33
|
10
|
Араз-Нахчыван
|
18
|
7
|
5
|
6
|
20-19
|
26
|
11
|
Шамахы
|
18
|
2
|
6
|
10
|
12-24
|
12
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