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Тренер "Нефтчи": "Мы ведем переговоры с легионером"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Декабря 2023 18:57
Тренер "Нефтчи": "Мы ведем переговоры с легионером"

«Наш план готов. Мы возобновим тренировки 4-5 января».

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил в интервью пресс-службы Федерации футзала Азербайджана Илькин Гаджиев, тренер клуба "Нефтчи", выступающего в Высшей лиге футзала.

Эксперт рассказал, что они будут тренироваться в "Olimpik Star". "На данный момент я не смогу сказать конкретно о товарищеских играх. Однако после сбора других команд мы поговорим и попробуем провести матчи. Конечно, наша цель - продолжить уверенную и успешную игру, как и в первом круге. Мы сохранили нашу команду и постараемся ее усилить. Сейчас мы ведем переговоры с футзалистом. Он легионер, если получится, то договоримся с ним".

Он поздравил футзальное сообщество семьи СК «Нефтчи» с наступающими праздниками: «Желаем всем здоровья и успехов в работе».

Отметим, что СК «Нефтчи» завершил первый круг чемпионата Азербайджана с 23 очками.

İdman.biz

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