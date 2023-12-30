Рафик Гусейнов: "Если главным тренером команды является Гурбан Гурбанов, там все должно быть хорошо" - ВИДЕО

"Мы беседовали с Гурбаном Гурбановым на одном из мероприятий, связанных с выступлением "Карабаха".

Об этом сообщил борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов, бывший гостем нового мультимедийного проекта İdman.biz.

35-летний борец заявил, что командные виды спорта сложнее индивидуальных: "Разница между командными видами спорта и индивидуальными в том, что в одиночном спорте ты управляешь только одним человеком. Вы легко увидите, на что он способен. В футболе ты наблюдаешь за 11 людьми и тренером со стороны и задаешься вопросом, о чем они думают. С этой точки зрения это очень сложно. Хотя мы спортсмены, привыкшие к азарту, особый азарт был только на играх «Карабаха». Мы хотели пройти групповой этап Лиги Европы. Рад, что это произошло. Агдамцы выступают очень успешно. Надеюсь, что в наступающем 2024 году мы с радостью пройдем новые этапы и будем гордиться тем, что название «Карабах» звучит на зарубежных аренах.

Гусейнов также подчеркнул, что верит в выход "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы: "В спорте часто случаются неожиданные события. Я не говорю, что «Карабах» - слабая команда. Но «Брага» - клуб с известными и опытными игроками. Тем не менее, поскольку я знаю игроков нашего представителя, знаю, с какой решимостью и желанием они будут готовиться к этой игре. Это главное желание в спорте. Как только это произойдет, будет гораздо легче получить мотивацию. Если главным тренером команды является Гурбан Гурбанов, там все должно быть хорошо».

Отметим, что свой первый матч "Карабах" проведет против "Браги" в феврале.

İdman.biz