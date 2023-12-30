30 Декабря 2023
RU

Рафик Гусейнов: "Если главным тренером команды является Гурбан Гурбанов, там все должно быть хорошо" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
30 Декабря 2023 16:46
Рафик Гусейнов: "Если главным тренером команды является Гурбан Гурбанов, там все должно быть хорошо" - ВИДЕО

"Мы беседовали с Гурбаном Гурбановым на одном из мероприятий, связанных с выступлением "Карабаха".

Об этом сообщил борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов, бывший гостем нового мультимедийного проекта İdman.biz.

35-летний борец заявил, что командные виды спорта сложнее индивидуальных: "Разница между командными видами спорта и индивидуальными в том, что в одиночном спорте ты управляешь только одним человеком. Вы легко увидите, на что он способен. В футболе ты наблюдаешь за 11 людьми и тренером со стороны и задаешься вопросом, о чем они думают. С этой точки зрения это очень сложно. Хотя мы спортсмены, привыкшие к азарту, особый азарт был только на играх «Карабаха». Мы хотели пройти групповой этап Лиги Европы. Рад, что это произошло. Агдамцы выступают очень успешно. Надеюсь, что в наступающем 2024 году мы с радостью пройдем новые этапы и будем гордиться тем, что название «Карабах» звучит на зарубежных аренах.

Гусейнов также подчеркнул, что верит в выход "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы: "В спорте часто случаются неожиданные события. Я не говорю, что «Карабах» - слабая команда. Но «Брага» - клуб с известными и опытными игроками. Тем не менее, поскольку я знаю игроков нашего представителя, знаю, с какой решимостью и желанием они будут готовиться к этой игре. Это главное желание в спорте. Как только это произойдет, будет гораздо легче получить мотивацию. Если главным тренером команды является Гурбан Гурбанов, там все должно быть хорошо».

Отметим, что свой первый матч "Карабах" проведет против "Браги" в феврале.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Наши футболистки по-разному встретят Новый год: одна в новом доме, другая вдали от семьи...
16:31
Азербайджанский футбол

Наши футболистки по-разному встретят Новый год: одна в новом доме, другая вдали от семьи...

"Мне бы хотелось увидеть всех своих друзей и родственников"
Миодраг Божович: "2024 год будет успешным для "Нефтчи"
13:52
Азербайджанский футбол

Миодраг Божович: "2024 год будет успешным для "Нефтчи"

"Нефтчи" - крупнейший и исторический клуб Азербайджана"
Новый главный тренер "Нефтчи" превзошел Гурбана Гурбанова - МИРОВОЙ РЕЙТИНГ
12:50
Азербайджанский футбол

Новый главный тренер "Нефтчи" превзошел Гурбана Гурбанова - МИРОВОЙ РЕЙТИНГ

Объявлен рейтинг лучших главных тренеров мира
"Вечный резерв" в чемпионате Азербайджана
12:48
Азербайджанский футбол

"Вечный резерв" в чемпионате Азербайджана

В первой половине сезона-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана в резерве остались четыре игрока
2023: "ТОП-10" азербайджанского футбола
11:09
Азербайджанский футбол

2023: "ТОП-10" азербайджанского футбола

Прошедший год оставил уникальный след в азербайджанском футболе
Легионер "Нефтчи" встретит новый год в Испании
10:44
Азербайджанский футбол

Легионер "Нефтчи" встретит новый год в Испании

"Для меня это был удивительный год"

Самое читаемое

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ
29 Декабря 22:08
Мировой футбол

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ

Матч за Суперкубок Турции, который должен был состояться в Саудовской Аравии, перенесен
Требл "Ман Сити", Месси в Майами и миграция в Саудовскую Аравию. Топ-10 событий 2023 года - ВИДЕО - ФОТО
27 Декабря 23:11
Мировой футбол

Требл "Ман Сити", Месси в Майами и миграция в Саудовскую Аравию. Топ-10 событий 2023 года - ВИДЕО - ФОТО

Год получился максимально насыщенным

10 самых дорогих голкиперов в мире
28 Декабря 16:05
Мировой футбол

10 самых дорогих голкиперов в мире

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил список из 10 самых дорогих вратарей в мире по итогам обновлений трансферной стоимости игроков
Умер рекордсмен Азербайджана
29 Декабря 17:51
Атлетика

Умер рекордсмен Азербайджана

Он был победителем всесоюзных соревнований, а затем судьей