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Наши футболистки по-разному встретят Новый год: одна в новом доме, другая вдали от семьи...

Азербайджанский футбол
Новости
30 Декабря 2023 16:31
Наши футболистки по-разному встретят Новый год: одна в новом доме, другая вдали от семьи...

2023 год стал успешным для женской сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, девушки заняли 1 место в дивизионе С и перешли в дивизион Б.

Успешно завершив год, наши игроки встретят Новый год по-разному. Некоторые из них встретят 2024 год со своими семьями, а некоторые - за пределами страны.

Севин Джафарзаде (капитан): Новый год я встречу в Баку вместе со своей семьей. Торжественно праздновать не будем. Позже я поеду в родной Лянкяран. Пробыв там 2 дня, вернусь в Россию. Конечно, мне бы хотелось увидеть всех своих друзей и родственников. Постараюсь сделать это как можно скорее. В первую неделю нового года я поеду на тренировочную встречу с «Краснодаром».

Айшан Ахмедова (защитница): Поскольку я постоянно нахожусь в чужой стране, в этот раз новый год проведу с семьей в нашей стране.

Вусала Сейфеддинова (полузащитница): Из-за работы я вдали от дома. В этот период мне довелось приехать в Азербайджан. Я проведу Новый год с членами своей семьи.

Наргиз Гаджиева (защитница): Новый год я проведу в Стамбуле с друзьями.

Айсун Алиева (полузащитница): Новый год планирую провести с семьей в нашем новом доме. Самый большой подарок прошлого года - мой ребенок.

Камилла Мамедова: Новый год я буду встречать с семьей. Прошлый год был успешным для меня и моей команды. Мы добились отличных результатов, и я ожидаю от нового года большего успеха как на уровне клуба, так и на уровне сборной.

Эмин Ага

İdman.biz

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