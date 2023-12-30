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Миодраг Божович: "2024 год будет успешным для "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Декабря 2023 13:52
Миодраг Божович: "2024 год будет успешным для "Нефтчи"

"Нефтчи" - крупнейший и исторический клуб Азербайджана".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба новоназначенный главный тренер "Нефтчи" Миодраг Божович.

Специалист рассказал, что в этом году они постараются вместе достичь поставленных целей: "Надеюсь, что наступающий 2024 год будет успешным и плодотворным для нашей команды. "От всей души поздравляю всех болельщиков "Нефтчи" и азербайджанский народ с праздником Нового года и Днем солидарности азербайджанцев всего мира. Хорошего праздника!".

Отметим, что с Божовичем подписан контракт сроком на 6 месяцев + 1 год.

İdman.biz

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