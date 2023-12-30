Новый главный тренер "Нефтчи" превзошел Гурбана Гурбанова - МИРОВОЙ РЕЙТИНГ

Объявлен рейтинг лучших главных тренеров мира.

Как сообщает İdman.biz, в таблицу, составленную по итогам последних 4 лет, вошли 500 тренеров планеты.

В последний список 2023 года вошли два специалиста, представляющие чемпионат Азербайджана. Единственным азербайджанским главным тренером в «Топ-500» является Гурбан Гурбанов. Главный тренер "Карабаха" занимает 198-е место в мире с 1594 очками.

Миодраг Божович, недавно назначенный на должность главного тренера «Нефтчи», оказался в рейтинге выше. Черногорский специалист находится на 163 месте с 1630 баллами.

Отметим, что таблицу возглавляет главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. На счету испанского специалиста 2193 балла.

İdman.biz