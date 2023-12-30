"Вечный резерв" в чемпионате Азербайджана

В первой половине сезона-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана в резерве остались четыре игрока.

İdman.biz сообщает, что представители "вечного резерва", имена которых были внесены в протоколы в 18 матчах, но не получили возможности выступить, находились в составе трех клубов.

Двое из этих игроков являются членами «Зиры». Хотя Анар Назиров и Салим Гашимов не появлялись в первых двух кругах, они оставались в запасе по 90 минут в каждом матче.

Такая же участь постигла Мирали Ахмедова в «Араз-Нахчыване» и Эльмаддина Султанова в «Габале». Как и Анар, Эльмеддин является вратарем своей команды. Два других игрока - полевые.

Отметим, что максимальное количество игроков, остававшихся в резерве, не выступавших в остальных 7 клубах Премьер-лиги, не участвовали в 17 таких матчах.

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