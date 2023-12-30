2023: "ТОП-10" азербайджанского футбола

2023 год доживает свои последние дни и часы. Прошедший год оставил уникальный след в азербайджанском футболе. Наши футбольные болельщики одновременно радовались успехам и огорчались неудачам.

İdman.biz представляет 10 самых запоминающихся достижений 2023 года.

Возвращение на стадион Ханкенди

В Кубке Азербайджана состоялась не только футбольная игра, но и произошло самое большое событие года во всех видах спорта - матч "Карабах" - МОИК в рамках 1/8 финала прошел в освобожденном от оккупации Ханкенди. 36-летняя тоска на Ханкендинском городском стадионе завершилась встречей, за которой наблюдал на стадионе президент Ильхам Алиев. Впервые после 1987 года азербайджанские футболисты забили гол на этой арене. В историю это вошло как первый официальный матч, организованный в Ханкенди за годы независимости.

Выход в плей-офф

Первый успех в году был достигнут в Лиге Конференций. «Карабах», второй раз подряд вышедший в весеннюю часть сезона, победил в Баку «Гент» со счетом 1:0. Это вошло в историю азербайджанского футбола как первые очки, набранные в посленовогодней части сезона. Хоть команда Гурбана Гурбанова и проиграла в серии пенальти на выезде, успех в плей-офф вошел в историю.

Вторая звезда

Первое полугодие ознаменовалось 10-м чемпионством «Карабаха». Вторая золотая медаль подряд дала агдамскому клубу возможность установить абсолютный рекорд по количеству чемпионств. При этом команда Гурбана Гурбанова добавила на свой логотип вторую из звезд, выдаваемых за каждые 5 чемпионств. 9 из этих побед "Карабах" одержал за последние 10 лет под руководством Гурбанова.

Нововведение в чемпионате Азербайджана

Сезон 2023/24 ознаменовался возрождением азербайджанского футбола. После длительного перерыва были организованы соревнования во 2-й лиге и лиге запасных. 2-я лига, последний раз проводившаяся в сезоне 1995/96, была создана спустя 27 лет. Лига запасных восстановлена ​​после 5-летнего перерыва. Последний подобный турнир состоялся в сезоне 2017/18. Впервые в истории в чемпионате одновременно участвовало четыре лиги: были организованы Премьер-лига, Лига I, Лига II и Лига запасных.

Впервые в кинематографии

Внимание кинематографистов привлекла и деятельность Гурбана Гурбанова, архитектора успехов «Карабаха» в азербайджанском футболе и в Европе. При поддержке Министерства спорта и молодежи Азербайджана был снят художественный фильм, посвященный опытному специалисту. «Когда молчат стадионы» вошел в историю азербайджанского футбола как первый художественный фильм, посвященный этому виду спорта. Премьера фильма о жизни, футболисте и тренерской деятельности Гурбанова прошла успешно.

Снова в Премьер-лиге

За последние годы знаковым событием для «Араз-Нахчывана» стало продвижение клубов низшей лиги в Премьер-лигу. Спустя 21 год представитель Автономной Республики выступает в группе сильных. Правда, за этот период игроки Нахчывана один раз выступали в Премьер-лиге. Однако результаты команды, прекратившей борьбу по ходу чемпионата, были аннулированы. Хотя в успех команды, собравшейся в последний момент и вынужденной пока проводить свои домашние матчи в Баку, мало кто верит, команда Азера Багирова преподнесла ряд сюрпризов в первой половине сезона.

Разгром от сборной

Отличилась и азербайджанская сборная, разгромившая Швецию со счетом 3:0 в отборочном раунде ЕВРО-2024. Впервые за свою 31-летнюю историю наша команда с большим счетом обыграла соперника, входящего в «Топ-100» мирового рейтинга. Хотя на момент того поражения скандинавы были 23-й командой мира, из Баку они вернулись разочарованными. Великолепный гол Эмина Махмудова в том матче был признан лучшим в туре по Европе.

Беспрецедентный результат в Лиге Наций

Женская сборная Азербайджана в 2023 году добилась самого большого успеха в своей истории. Наша команда успешно выступила в Лиге Наций и стала первой в своей группе в дивизионе С. Это первый подобный успех для нашей команды, выступавшей в Лиге наций в одной группе с Черногорией, Кипром и Фарерскими островами. Наша сборная, не проигравшая в 6 матчах, одержала 5 побед и 1 матч завершила ничьей. Этот результат вывел нашу команду в лигу Б.

Новый рекорд и достижение в Лиге Европы

«Карабах», обладатель большинства успехов 2023 года, также вошел в историю своим выступлением в Лиге Европы. Агдамскому клубу удалось попасть в группу Лиги Европы в 10-й раз подряд. Команда Гурбана Гурбанова, один раз выступавшая в группе Лиги чемпионов, восемь раз - в групповых турнирах Лиги Европы и один раз - Лиги конференций, является одной из двух команд за последние 10 лет, начавшей соревнования со стадии квалификации и вышедшей в основной состав. этап. «Карабах» продолжил этот успех в групповых матчах. Агдамская команда вышла в плей-офф, заняв второе место в одной группе с «Байером», «Мольде» и «Хеккеном». Впервые в истории азербайджанского футбола наш представитель вышел в плей-офф этого турнира, где соперником станет португальская "Брага".

Рекорд в рейтинге УЕФА

Успешное выступление "Карабаха", а также очки, набранные "Сабахом" и "Нефтчи" в еврокубках, привели к тому, что Азербайджан установил рекорд рейтинга УЕФА. В сезоне, в котором «Габала» не заработала очков, три клуба нашей страны набрали рейтинговые очки. Азербайджан в текущем сезоне набрал 4,875 очков. Наш предыдущий рекорд составлял 4,375 очков. Такой результат был трижды. Результат в сезонах 2015/16, 2017/18 и 2021/22 улучшен на 0,500 балла.

Гусейн Вагиф

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