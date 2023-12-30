Легионер "Нефтчи" встретит новый год в Испании

«Для меня это был удивительный год. Я добился успехов как в личном, так и в профессиональном плане».

Об этом İdman.biz заявил аргентинский футболист «Нефтчи» Лукас Мелано.

Нападающий проведет Новый год за пределами своей страны: «Праздник проведу с близким другом и семьей. Встречать год вместе стало для нас традицией. На этот раз мы встретим новый год в Испании».

30-летний футболист рассказал о самом запоминающемся моменте прошлого года и своих ожиданиях от 2024 года: "Я получил предложение из Азербайджана. Сразу начал прощаться со своими близкими. Мы весело провели время вместе. Желаю, чтобы этот 2024 год был полон успехов как в личном, так и в профессиональном плане, а также для всей семьи «Нефтчи».

Отметим, что Мелано, перешедший в «Нефтчи» в сентябре этого года, сыграл в чемпионате Азербайджана 10 игр.

Эмин Ага

İdman.biz