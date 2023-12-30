30 Декабря 2023
RU

Легионер "Нефтчи" встретит новый год в Испании

Азербайджанский футбол
Новости
30 Декабря 2023 10:44
Легионер "Нефтчи" встретит новый год в Испании

«Для меня это был удивительный год. Я добился успехов как в личном, так и в профессиональном плане».

Об этом İdman.biz заявил аргентинский футболист «Нефтчи» Лукас Мелано.

Нападающий проведет Новый год за пределами своей страны: «Праздник проведу с близким другом и семьей. Встречать год вместе стало для нас традицией. На этот раз мы встретим новый год в Испании».

30-летний футболист рассказал о самом запоминающемся моменте прошлого года и своих ожиданиях от 2024 года: "Я получил предложение из Азербайджана. Сразу начал прощаться со своими близкими. Мы весело провели время вместе. Желаю, чтобы этот 2024 год был полон успехов как в личном, так и в профессиональном плане, а также для всей семьи «Нефтчи».

Отметим, что Мелано, перешедший в «Нефтчи» в сентябре этого года, сыграл в чемпионате Азербайджана 10 игр.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

2023: "ТОП-10" азербайджанского футбола
11:09
Азербайджанский футбол

2023: "ТОП-10" азербайджанского футбола

Прошедший год оставил уникальный след в азербайджанском футболе
Игроки, огорчившие "Карабах" - среди лучших трансферов сезона - ТОП-10
29 Декабря 21:48
Азербайджанский футбол

Игроки, огорчившие "Карабах" - среди лучших трансферов сезона - ТОП-10

Портал "Goal" назвал лучшие трансферы сезона
Президент "Эгнатии" назначил цену Вусалу Искендерли
29 Декабря 18:18
Азербайджанский футбол

Президент "Эгнатии" назначил цену Вусалу Искендерли

"Придется заплатить крупную сумму..."
"Карабах" отреагировал на слухи
29 Декабря 17:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" отреагировал на слухи

"Как заявил на прошлой пресс-конференции наш главный тренер Гурбан Гурбанов, есть игроки, в которых наш клуб заинтересован"
Чемпион Европы не поможет сопернику "Карабаха"
29 Декабря 16:16
Азербайджанский футбол

Чемпион Европы не поможет сопернику "Карабаха"

Завтра соперник "Карабаха" по матчам плей-офф Лиги Европы проведет свой последний матч в уходящем году
Азер Алиев: "Это большой успех, что Божович стал главным тренером "Нефтчи"
29 Декабря 14:04
Азербайджанский футбол

Азер Алиев: "Это большой успех, что Божович стал главным тренером "Нефтчи"

"Я слышал, что он очень хорошо влияет на команду и создает отличный командный дух"

Самое читаемое

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ
29 Декабря 22:08
Мировой футбол

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ

Матч за Суперкубок Турции, который должен был состояться в Саудовской Аравии, перенесен
Требл "Ман Сити", Месси в Майами и миграция в Саудовскую Аравию. Топ-10 событий 2023 года - ВИДЕО - ФОТО
27 Декабря 23:11
Мировой футбол

Требл "Ман Сити", Месси в Майами и миграция в Саудовскую Аравию. Топ-10 событий 2023 года - ВИДЕО - ФОТО

Год получился максимально насыщенным

10 самых дорогих голкиперов в мире
28 Декабря 16:05
Мировой футбол

10 самых дорогих голкиперов в мире

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил список из 10 самых дорогих вратарей в мире по итогам обновлений трансферной стоимости игроков
Призерки чемпионатов Европы официально завершили карьеру - ФОТО
27 Декабря 19:00
Гимнастика

Призерки чемпионатов Европы официально завершили карьеру - ФОТО

Неоднократные призеры чемпионатов Европы в составе команды Азербайджана по групповым упражнениям Сияна Василева, Алия Пашаева, Айшан Байрамова и Диана Ахмедбейли выступили с прощальной композицией на Национальной арене гимнастики