Игроки, огорчившие "Карабах" - среди лучших трансферов сезона - ТОП-10

Портал «Goal» назвал лучшие трансферы сезона.
İdman.biz сообщает, что переход Джуда Беллингема в «Реал» находится на первом месте.
Английский футболист летом перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» за 88 миллионов фунтов. Он забил 17 голов и сделал 5 передач в 21 игре.
Следующее место занял английский игрок. Гарри Кейн, перешедший из «Тоттенхэма» в «Баварию», оправдал ожидания. Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси занял третье место.
Два игрока "Байера", который выступал в одной группе с "Карабахом" в Лиге Европы, входят в топ-10. Бонифас, перешедший из «Униона» в леверкузенский клуб, занял 5-е место, а перешедший из «Бенфики» Гримальдо - 7-е.
Отметим, что в матчах против "Карабаха" Бонифас и Гримальдо забили по два гола. Чемпион Азербайджана проиграл со счетом 1:5 в Леверкузене и 0:1 в Баку.
Топ-10 рейтинга:
Джуд Беллингем («Боруссия» Д — «Реал», за 88 миллионов фунтов стерлингов)
Харри Кейн («Тоттенхэм» — «Бавария», 86,6 миллионов)
Серу Гирасси («Ренн» — «Штутгарт», 7,7 миллиона)
Маркус Тюрам («Боруссия» (М) — «Бавария», свободный трансфер)
Виктор Бонифас («Юнион» — «Байер», 17,3 миллиона)
Дэйли Блинд («Бавария» — «Жирона», свободный трансфер)
Алекс Гримальдо («Бенфика» — «Байер», свободный трансфер)
Савио («Труа» — «Жирона», аренда)
Деклан Райс («Вест Хэм» — «Арсенал», 100 миллионов)
Иско («Реал» — «Бетис», свободный трансфер)
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