Президент "Эгнатии" назначил цену Вусалу Искендерли

Объявлены условия трансфера азербайджанского футболиста Вусала Искендерли, играющего за албанский клуб «Эгнатия».

Как сообщает İdman.biz, президент команды Агим Демрози заявил, что оформить его можно только за крупную сумму.

По его словам, он увидел в прессе новость о трансфере Искендерли: "Мы пытаемся не просто продать игроков, а защитить существующий состав и пригласить в команду новых игроков. Продать Искендерли мы сможем только в одном случае. За это тем, кто хочет видеть его в своей команде, придется заплатить крупную сумму».

Отметим, что у Искендерли есть предложения из Турции, Польши и Румынии.

«Эгнатия» лидирует в турнирной таблице с 37 очками после 18 туров.

Эмин Ага

İdman.biz