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"Карабах" отреагировал на слухи

Азербайджанский футбол
Новости
29 Декабря 2023 17:37
"Карабах" отреагировал на слухи

Информация о том, что нападающий "Карабаха" Редон Джиджа покинет "Карабах" во время зимних каникул неверна.

Об этом İdman.biz заявил руководитель пресс-службы чемпиона Азербайджана Анар Гаджиев.

Представитель клуба отметил, что информация о возвращении албанского футболиста на его родину не соответствует действительности: "Никаких решений по тому, что Джиджа или кто-либо другой должен покинуть «Карабах» или присоединиться к клубу, нет. Как заявил на прошлой пресс-конференции наш главный тренер Гурбан Гурбанов, есть игроки, в которых наш клуб заинтересован. Но здесь нет ничего официального".

Отметим, что в албанской прессе появилась информация о том, что Редон, перешедший из «Тираны» в январе этого года, вернется в свою прежнюю команду. Сообщалось, что он будет играть в этом клубе на правах аренды.

Джиджа забил всего 1 гол в 11 играх сезона-2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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