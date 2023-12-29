Чемпион Европы не поможет сопернику "Карабаха"

Чемпион Европы по футболу Жозе Фонте не поможет «Браге» в ближайшем туре чемпионата Португалии.

Как сообщает İdman.biz, завтра соперник «Карабаха» по матчам плей-офф Лиги Европы проведет свой последний матч в уходящем году. В очередном туре первенства «Брага» сыграет на выезде против «Каса Пиа», занимающего 11-е место в лиге.

Защитник, который несмотря на 40 лет, стабильно выходит в стартовом составе, пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

Отметим, что «Брага» идет четвертой в чемпионате Португалии, отставая на 2 очка от идущего третьим «Порту».

Ниджат Закиев

İdman.biz