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Азер Алиев: "Это большой успех, что Божович стал главным тренером "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Декабря 2023 14:04
Азер Алиев: "Это большой успех, что Божович стал главным тренером "Нефтчи"

"То, что Божович стал главным тренером "Нефтчи", это большой успех для Азербайджана и особенно для нас".

Как сообщает İdman.biz, об этом футболист "Нефтчи" Азер Алиев заявил пресс-службе клуба, рассказывая о назначении Миодрага Божовича главным тренером клуба.

29-летний полузащитник подчеркнул, что Божович имеет большой опыт работы в России: "Правда, мы не работали вместе, но я играл против команд, которыми он руководил. Я знаю, что его команды хорошо играют. Я видел это во всех командах, которые тренирует Божович. От игроков, которые с ним работали, я слышал, что он очень хорошо влияет на команду, очень хорошо работает с каждым индивидуально и создает отличный командный дух. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы увидеть успешный результат проделанной коллективной работы. Я с нетерпением жду того дня, когда мы соберемся вместе и начнем работать».

Отметим, что с Божовичем подписан контракт сроком на 6 месяцев + 1 год.

İdman.biz

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