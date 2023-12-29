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"Карабах" выставил на продажу специальную форму исторической игры - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
29 Декабря 2023 13:47
"Карабах" выставил на продажу специальную форму исторической игры - ФОТО

«Карабах» выставил на продажу ограниченное количество сертифицированных футболок, специально изготовленных для первой игры против МОИКа на городском стадионе после освобождения от оккупации Ханкенди.

Об этом İdman.biz сообщили в агдамском клубе.

Сообщается, что футбольную форму, отражающую величие и гордость исторического матча, можно приобрести в фан-магазине команды. В наличии всего 100 футболок со специальной упаковкой и сертификацией.

Отметим, что в 1/8 финала Кубка Азербайджана 21 декабря "Карабах" победил МОИК со счетом 1:0.

İdman.biz

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