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В "Карабахе" заявили, что не готовы отпускать Лунева. Вратарем интересуется "Рубин"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Декабря 2023 13:28
В "Карабахе" заявили, что не готовы отпускать Лунева. Вратарем интересуется "Рубин"

İdman.biz сообщает, что генеральный менеджер «Карабаха» Асиф Аскеров прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе российского вратаря азербайджанской команды Андрея Лунева в «Рубин».

Ранее издание «ИнКазань» заявило, что казанский клуб может подписать 32-летнего вратаря сборной России этой зимой.

«К нам не обращались из «Рубина» по поводу Лунева. Но Андрей - наш вратарь. Мы не планируем его отпускать», - сказал Аскеров «СЭ».

Лунев выступает за «Карабах» с августа 2023 года. Голкипер провел 15 матчей за команду во всех турнирах, пропустил 14 мячей и отыграл 7 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро. Его контракт с «Карабахом» действует до конца июня 2024 года, в соглашение включена опция продления еще на год.

İdman.biz

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