Азербайджанский футбол: шестой раз в XXI веке

«Карабах», зимний чемпион сезона-2023/24 в Премьер-лиге Азербайджана, забил 45 голов в 18 матчах.

Как сообщает İdman.biz, средняя результативность подопечных Гурбана Гурбанова равна 2,50.

В шестой раз в XXI веке после 18 игр результативность одной из команд оказалась настолько высокой. Этого добились только «Карабах», «Шамкир» и «Нефтчи». "Карабах" в сезоне 2003/04 отличился 51 раз, а в прошлом чемпионате - 48. Шамкир, забивший 54 гола в 18 играх сезона 2000/01, является рекордсменом века. В том сезоне «Нефтчи» забил 49 голов, а годом позже «Шамкир» забил 46 голов.

Отметим, что абсолютный рекорд за первые 18 туров в истории национальных чемпионатов равен 63 голам. В сезоне 1998/99 средний показатель «Кяпаза» составил 3,50.

İdman.biz