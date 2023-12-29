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Эмин Махмудов: "С ним мы добьемся успешных результатов"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Декабря 2023 13:01
Эмин Махмудов: "С ним мы добьемся успешных результатов"

«Конечно, я знаю Божовича по России».

Как сообщает İdman.biz, об этом футболист "Нефтчи" Эмин Махмудов заявил пресс-службе клуба, рассказывая о своем новом главном тренере Миодраге Божовиче.

31-летний полузащитник отметил, что Миодраг Божович работал в таких больших клубах, как «Динамо», «Локомотив» и других командах: «Надеюсь, что с ним мы добьемся успешных результатов. Мы постараемся выполнить задачи Божовича. Надеюсь, наша с ним работа будет успешной. Поскольку я играл против команд, которые он тренировал в России, мы часто там встречались».

Отметим, что новый главный тренер «Нефтчи» Миодраг Божович был назначен 24 декабря. Он сменил на этом посту румынского специалиста Адриана Муту.

İdman.biz

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