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2 предложения из России для вратаря "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Декабря 2023 12:36
2 предложения из России для вратаря "Карабаха"

Казанский «Рубин» интересуется бывшим голкипером сборной России по футболу 32-летним Андреем Луневым. Как сообщает İdman.biz, эту информацию подтвердил собеседник Inkazan.ru.

Помимо этого, в услугах вратаря заинтересован и «Ростов». Тренер вратарей ростовской команды Виталий Кафанов в интервью Metaratings на днях хвалил российского голкипера за его игру в составе «Карабаха».

По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость Лунева составляет 1 миллион евро. В азербайджанский клуб он перешел летом 2023 года из «Байера». До этого также выступал за «Зенит», «Уфу», «Сатурн», московское «Торпедо», «Калугу» и «Истру».

Контракт Лунева с «Карабахом» действует до лета 2024 года. При этом в его соглашении есть опция продления контракта еще на год. Отметим, что об интересе «Рубина» к голкиперу сообщали еще прошедшим летом.

Сейчас в составе казанцев числятся четыре голкипера - Юрий Дюпин, Егор Шамов, Никита Янович и Артем Исмагилов. У Дюпина, Шамова и Исмагилова контракты действуют до лета 2024 года, у Яновича - до 30 июня 2025 года. О продлении контрактов с вратарями «Рубин» не сообщал.

İdman.biz

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