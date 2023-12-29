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Игрок "Карабаха" едет на Кубок африканских наций

Азербайджанский футбол
Новости
29 Декабря 2023 11:24
Игрок "Карабаха" едет на Кубок африканских наций

Полузащитник "Карабаха" Патрик Андраде вызван в сборную Кабо-Верде.

İdman.biz сообщает, что 30-летний полузащитник включен в состав команды, которая примет участие в Кубке африканских наций.

Патрик и его команда примут участие в континентальном чемпионате в Кот-д’Ивуаре. Кабо-Верде сыграет с Египтом, Ганой и Мозамбиком в группе B. Кубок африканских наций пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля.

Отметим, что в состав из 26 человек на этот раз не вошел Леандро Андраде, еще один полузащитник "Карабаха" и сборной Кабо-Верде.

İdman.biz

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