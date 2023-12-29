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Футболистка сборной: "Мы написали новую историю, этого никто не может отрицать"

Азербайджанский футбол
Интервью
29 Декабря 2023 11:14
Футболистка сборной: "Мы написали новую историю, этого никто не может отрицать"

«В 2023 году мы одержали великолепные победы. Мы написали новую историю в азербайджанском футболе. Никто не может этого отрицать».

Об этом İdman.biz заявила футболистка сборной Азербайджана Севиндж Джафарзаде.

Капитан команды дала оценку 2023 году. По его словам, год был очень успешным для него и его команды: «Год был для нас очень хорошим. Мы в определенной степени прославили имя Азербайджана, заняв первое место в группе дивизиона "С" Лиги Наций. Я очень рада быть частью этой истории. Моя клубная карьера тоже сложилась очень успешно. Я футболистка такого большого клуба, как «Краснодар». Вот почему я счастлива».

Отметим, что в 2023 году наша женская сборная вышла в лигу «Б» как первая команда группа дивизиона «С» Лиги наций.

Эмин Ага

İdman.biz

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