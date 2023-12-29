Ответ Юрана футболисту "Нефтчи": "Ты можешь показывать недовольство жене..."

Как сообщает İdman.biz, главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал высказывания нападающего «Нефтчи» Резиуана Мирзова в интервью «Чемпионату».

«В тренировочном процессе он увидел, что я планирую поставить против ЦСКА Садыгова. А на фланге Мирзова хотел с первых минут попробовать Боженова или Ломовицкого. В двусторонках менял манишки, смотрел разные сочетания. Я всегда говорил, что люблю шутки, хорошую атмосферу в коллективе, но только не в тренировочном процессе. А он, видимо, решил показать своё недовольство - пнул ворота. Я его выгнал с тренировки. Потому что никто не имеет права так себя вести, хоть ты Мирзов, хоть Иванов. Футболисты же смотрят - завтра другой психанёт.

Он недовольный ушёл, уехал. Я его на заезд даже не взял. А Садыгов вышел и в первом тайме забил гол, мы благополучно выиграли 4:2. Значит, моё решение было правильным. Потом, видно, Мирзов понял, что был не прав, и мы продолжили работу.

Молодец, если делает выводы. Ты можешь показывать недовольство дома - жене, родителям, а мне - не надо. Я такие вещи жёстко пресекаю», - сказал Юран.

İdman.biz