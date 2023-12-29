29 Декабря 2023
RU

Ответ Юрана футболисту "Нефтчи": "Ты можешь показывать недовольство жене..."

Азербайджанский футбол
Новости
29 Декабря 2023 10:24
Ответ Юрана футболисту "Нефтчи": "Ты можешь показывать недовольство жене..."

Как сообщает İdman.biz, главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал высказывания нападающего «Нефтчи» Резиуана Мирзова в интервью «Чемпионату».

«В тренировочном процессе он увидел, что я планирую поставить против ЦСКА Садыгова. А на фланге Мирзова хотел с первых минут попробовать Боженова или Ломовицкого. В двусторонках менял манишки, смотрел разные сочетания. Я всегда говорил, что люблю шутки, хорошую атмосферу в коллективе, но только не в тренировочном процессе. А он, видимо, решил показать своё недовольство - пнул ворота. Я его выгнал с тренировки. Потому что никто не имеет права так себя вести, хоть ты Мирзов, хоть Иванов. Футболисты же смотрят - завтра другой психанёт.

Он недовольный ушёл, уехал. Я его на заезд даже не взял. А Садыгов вышел и в первом тайме забил гол, мы благополучно выиграли 4:2. Значит, моё решение было правильным. Потом, видно, Мирзов понял, что был не прав, и мы продолжили работу.

Молодец, если делает выводы. Ты можешь показывать недовольство дома - жене, родителям, а мне - не надо. Я такие вещи жёстко пресекаю», - сказал Юран.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азер Алиев: "Это большой успех, что Божович стал главным тренером "Нефтчи"
14:04
Азербайджанский футбол

Азер Алиев: "Это большой успех, что Божович стал главным тренером "Нефтчи"

"Я слышал, что он очень хорошо влияет на команду и создает отличный командный дух"
"Карабах" выставил на продажу специальную форму исторической игры - ФОТО
13:47
Азербайджанский футбол

"Карабах" выставил на продажу специальную форму исторической игры - ФОТО

В наличии всего 100 футболок со специальной упаковкой и сертификацией
Резиуан Мирзов: "Говорят, что наш новый главный тренер умеет наладить хорошую игру, прививает атакующий футбол"
13:33
Азербайджанский футбол

Резиуан Мирзов: "Говорят, что наш новый главный тренер умеет наладить хорошую игру, прививает атакующий футбол"

"Я лично не работал с Миодрагом Божовичем, но мы знаем друг друга"
В "Карабахе" заявили, что не готовы отпускать Лунева. Вратарем интересуется "Рубин"
13:28
Азербайджанский футбол

В "Карабахе" заявили, что не готовы отпускать Лунева. Вратарем интересуется "Рубин"

"К нам не обращались из "Рубина" по поводу Лунева"
Азербайджанский футбол: шестой раз в XXI веке
13:17
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол: шестой раз в XXI веке

"Карабах", зимний чемпион сезона-2023/24 в Премьер-лиге Азербайджана, забил 45 голов в 18 матчах
Эмин Махмудов: "С ним мы добьемся успешных результатов"
13:01
Азербайджанский футбол

Эмин Махмудов: "С ним мы добьемся успешных результатов"

"Надеюсь, наша с ним работа будет успешной"

Самое читаемое

Сборную Азербайджана доверили россиянину, ему будет помогать украинец
27 Декабря 11:51
Тяжелая атлетика

Сборную Азербайджана доверили россиянину, ему будет помогать украинец

Объявлен новый состав тренерского штаба национальных сборных по тяжелой атлетике
Десятка лучших азербайджанских спортсменов года - СПИСОК
26 Декабря 22:44
Другие

Десятка лучших азербайджанских спортсменов года - СПИСОК

Объявлена ​​итоговая рейтинговая таблица спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта на 2023 год
Фатих Терим может возобновить карьеру
26 Декабря 15:39
Мировой футбол

Фатих Терим может возобновить карьеру

70-летний турецкий специалист получил предложение из Греции
Официально объявлено имя нового главного тренера сборной Азербайджана
27 Декабря 10:26
Волейбол

Официально объявлено имя нового главного тренера сборной Азербайджана

Имя специалиста, который будет "за рулем" команды, объявил президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров на состоявшейся сегодня пресс-конференции по итогам года