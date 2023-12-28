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Очередная победа команды Рамиля Шейдаева

Азербайджанский футбол
Новости
28 Декабря 2023 18:19
Очередная победа команды Рамиля Шейдаева

"Бурирам", за который выступает игрок сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, провел свою очередную игру в чемпионате Таиланда.

Как сообщает İdman.biz, команда гостила у «Прачуапа» в 16-м туре.

Матч завершился победой команды Рамиля со счетом 2:1. Как и в прошлом матче, имя Шейдаева не было включено в заявку на участие в игре.

После этой победы «Бурирам» увеличил количество своих очков до 27 и сохранил за собой 4-е место.

Отметим, что свой следующий матч клуб Шейдаева проведет против «Бангкок Юнайтед» 6 января следующего года.

İdman.biz

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