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Самый недисциплинированный футболист года прилетит в Баку

Азербайджанский футбол
Новости
28 Декабря 2023 13:28
Самый недисциплинированный футболист года прилетит в Баку

Сику Ниакате, футболист "Браги", соперника "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы, оказался самым недисциплинированным футболистом 2023 года.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил IFFHS.

24-летний центральный защитник в чемпионате страны получил три красные карточки. По одной красной карточке ему было показано в Кубке Португалии и Лиге чемпионов.

По этому показателю малийский футболист превзошел Кристиана Лему и Хосе Канале из «Лануса». Их удаляли по 4 раза.

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Брагой" пройдет на выезде 15 февраля, а второй матч - в Баку через неделю.

Эмин Ага

İdman.biz

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