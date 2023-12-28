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Шахин Диниев: "С "Сабаилом" мы добьемся больших результатов в новом году"

Азербайджанский футбол
Интервью
28 Декабря 2023 11:58
Шахин Диниев: "С "Сабаилом" мы добьемся больших результатов в новом году"

«Этот год был для меня хорошим во всех смыслах».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер футбольного клуба «Сабаил» Шахин Диниев.

Он оценил 2023 год. По мнению опытного эксперта, год был успешным для Азербайджана: "Конечно, это касается и сферы футбола. Полное восстановление нашей территориальной целостности вошло в историю как незабываемое событие для всех нас. В частности, к нашему Азербайджану присоединился Ханкенди, и мы провели там футбольный матч после долгого перерыва. Считаю год удачным для отечественного спорта и для себя. Я верю, что наш успех продолжится и в новом году. С «Сабаилом» мы добьемся больших результатов. Желаю хорошего года нашему государству и народу».

Отметим, что «Сабаил» после 18 туров занимает 5-е место в Премьер-лиге Азербайджана. На счету команды 26 очков.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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