Футболистка нашей сборной: "Предложения поступили от 4 клубов" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью сборной Азербайджана по футболу Вусалы Сейфеддиновой сайту İdman.biz

- Вслед за главным тренером Сиясетом Аскеровым вы также покинули турецкий клуб «Фомгет». Что является причиной этого?

- Я не знала, что Сиясет Аскеров покинет команду. Вернувшись в Азербайджан, я узнала, что он тоже покинул клуб. Я этого не ожидала. Потому что дела шли хорошо. Он вывел клуб на очень хороший уровень. С.Аскеров - очень сильный тренер. Он заслуживает работы в еще лучших местах. Я также покинула "Фомгет". Предложения поступили от 4 клубов. Условия такие, как я хочу.

- Вы сказали, что получили хорошие предложения. Вы имеете в виду финансовый аспект или...?

- Для меня финансовый вопрос всегда был на втором месте. Главное - видеть уважение клуба, за который играю. В командах, заинтересованных в моих услугах, очень хороший состав. Я также довольна их финансовым положением. Еще мне нравятся тренировочные базы. Поскольку был перерыв, я хотела воспользоваться этой возможностью.

– Можете ли вы раскрыть названия клубов, от которых вам поступило предложение?

- Ведутся переговоры с турецкими клубами. Это «Асиаспор», «Амедспор», «Бейлербейи» и «Фатих Ватан».

- "Бейлербейи", занимающий 4-е место в турецкой Суперлиге, находится на лучшей позиции среди этих клубов по турнирной таблице. Может ли этот фактор повлиять на выбор?

- Не думаю, что это повлияет на мой выбор. «Бейлербейи» - это команда с хорошим коллективом. Я тоже могу здесь играть. Но я еще не приняла решения.

– Не является ли уход из «Фомгета», лидера среди этих команд, шагом назад?

- Не думаю, что это негативно скажется на моей карьере.

– Оглядываясь назад, как вы оцениваете свою игру в этом клубе?

- Думаю, в «Фомгете» я выступила на высоком уровне. Потому что так говорят люди, которые наблюдали за моей игрой. В этом клубе были самые яркие моменты моей карьеры. Я была игроком основной команды. Пропустила несколько матчей из-за травм.

- Довольны ли вы конкуренцией в чемпионате Турции? Что вам дал чемпионат этой страны?

- Конкуренция в турецкой лиге очень хорошая. По сравнению с предыдущими годами, в этом году борьба будет более сильной. За исключением 1-2 команд, игры против других клубов очень напряженные. Моя карьера здесь дала мне много. Это отличный опыт. Я дважды играла в Лиге Чемпионов. Когда выступала за «АЛГ Спор», также забила гол в клубном турнире номер один на континенте. Я думаю, что выступление здесь очень важно для «CV» футболиста.

Эмин Ага

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