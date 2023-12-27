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"Габала" проведет два контрольных матча

Азербайджанский футбол
Новости
27 Декабря 2023 18:51
"Габала" проведет два контрольных матча

Определен план подготовки «Габалы» во время зимнего перерыва сезона 2023/24.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отдыхающие после игры 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана против «Сабаха» (1:0), состоявшейся 22 декабря, «красно-черные» соберутся в Габале 4 января 2024 года. В ходе сборов команда, которую тренирует Эльмар Бахшиев, проверит свои силы в двух контрольных играх.

«Габала» встретится с «Кяпазом» 10 января. Через 5 дней команда встретится с командой «Габала-2». Обе игры пройдут в Габале. Начало матчей пока не уточнено.

Отметим, что вторая половина сезона начнется с игр XIX тура, которые пройдут 21-23 января.

İdman.biz

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