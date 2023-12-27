27 Декабря 2023
RU

В АФФА прошла встреча с представителями клубов

Азербайджанский футбол
Новости
27 Декабря 2023 18:46
В АФФА прошла встреча с представителями клубов

Сегодня сотрудники отдела лицензирования клубов АФФА организовали второй онлайн-семинар для специалистов по связям с болельщиками и лиц по связям с болельщиками с ограниченными возможностями, работающих в клубах.

Как сообщает İdman.biz, в ходе мероприятия были проведены обсуждения со специалистами по связям с болельщиками и лицами по связям с болельщиками с ограниченными возможностями относительно проделанной в ходе работы организационных вопросов, связанных с болельщиками в играх, проводимых в рамках XVI-XVII туров Премьер-лиги Азербайджана.

Распространены полезные материалы для деятельности специалистов по связям с болельщиками. Подобные тренировки и встречи планируется провести снова в следующем году, когда стартует Премьер-лига.

Отметим, что во встрече также принял участие сотрудник ПФЛ Фаиг Тахиров, который ответил на вопросы представителей клубов.

İdman.biz

Новости по теме

"Сумгаит" сыграет с клубами Румынии и Узбекистана
18:53
Азербайджанский футбол

"Сумгаит" сыграет с клубами Румынии и Узбекистана

"Сумгаит" 6-17 января будет готовиться ко второй половине сезона в турецкой Анталье
"Габала" проведет два контрольных матча
18:51
Азербайджанский футбол

"Габала" проведет два контрольных матча

Определен план подготовки "Габалы" во время зимнего перерыва сезона 2023/24
Судья исторического матча в Ханкенди: "Это было самое важное назначение в моей жизни" - ФОТО
17:49
Азербайджанский футбол

Судья исторического матча в Ханкенди: "Это было самое важное назначение в моей жизни" - ФОТО

"Я горжусь этим"
Очередная победа "Одлар Юрду" - ФОТО
11:43
Азербайджанский футбол

Очередная победа "Одлар Юрду" - ФОТО

Стартовал четвертый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу
Соперник "Карабаха" планирует подписать бразильца
11:08
Азербайджанский футбол

Соперник "Карабаха" планирует подписать бразильца

"Брага" уже направила официальное предложение 20-летнему защитнику
Вслед за главным тренером нашей команды чемпиона Турции покинула и наша футболистка
11:04
Азербайджанский футбол

Вслед за главным тренером нашей команды чемпиона Турции покинула и наша футболистка

Ей заинтересовались несколько клубов Турции

Самое читаемое

Тен Хаг хотел подписать Кейна в "МЮ", но сделку сорвали переход Каземиро и планы клуба
24 Декабря 20:53
Мировой футбол

Тен Хаг хотел подписать Кейна в "МЮ", но сделку сорвали переход Каземиро и планы клуба

"Юнайтед" выбрал Каземиро, потому что тен Хагу требовался немедленный эффект, а бразилец был готов покинуть "Реал" Мадрид спустя девять лет
"До гола на поле шла равная борьба"
24 Декабря 21:59
Азербайджанский футбол

"До гола на поле шла равная борьба"

"Мы потеряли мяч при выходе из обороны, и "Карабах" не упустил шанса"
"Реал" не заинтересован в возвращении Варана - Marca
24 Декабря 22:43
Мировой футбол

"Реал" не заинтересован в возвращении Варана - Marca

По информации источника, никто в клубе не думал о возвращении Варана
Великолепный гол сына Месси - ВИДЕО
25 Декабря 11:53
Мировой футбол

Великолепный гол сына Месси - ВИДЕО

Сын звездного футболиста Лионеля Месси Матео может затмить своего отца