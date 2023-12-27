В АФФА прошла встреча с представителями клубов

Сегодня сотрудники отдела лицензирования клубов АФФА организовали второй онлайн-семинар для специалистов по связям с болельщиками и лиц по связям с болельщиками с ограниченными возможностями, работающих в клубах.

Как сообщает İdman.biz, в ходе мероприятия были проведены обсуждения со специалистами по связям с болельщиками и лицами по связям с болельщиками с ограниченными возможностями относительно проделанной в ходе работы организационных вопросов, связанных с болельщиками в играх, проводимых в рамках XVI-XVII туров Премьер-лиги Азербайджана.

Распространены полезные материалы для деятельности специалистов по связям с болельщиками. Подобные тренировки и встречи планируется провести снова в следующем году, когда стартует Премьер-лига.

Отметим, что во встрече также принял участие сотрудник ПФЛ Фаиг Тахиров, который ответил на вопросы представителей клубов.

İdman.biz