Соперник "Карабаха" планирует подписать бразильца

«Брага», соперник «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы, усилит свою команду.

Как сообщает İdman.biz, португальцы планируют подписать бразильского футболиста Рикельме.

«Брага» уже направила официальное предложение 20-летнему защитнику «Куябы». Президент представителя бразильской Серии А Алесандро Дреш заявил, что соперник "Карабаха" готов заплатить 4 миллиона евро за Рикельме: "Но эта сумма небольшая. Нашим игроком интересуется и местный «Коринтианс».

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Брагой" пройдет на выезде 15 февраля, а второй матч - в Баку через неделю.

Эмин Ага

İdman.biz