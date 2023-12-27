Вслед за главным тренером нашей команды чемпиона Турции покинула и наша футболистка

Сборная Азербайджана по футболу Вусала Сейфеддинова покинула турецкий клуб «Фомгет».

Об этом İdman.biz сообщила сама 23-летняя защитница.

По словам Сейфуддиновой, она оценит предложения после периода отдыха.

Членом команды заинтересовались несколько клубов Турции. Ее желают видеть в своих командах «Азиаспор», «Амедспор», «Бейлербейи» и «Фатих Ватан». Однако Сейфеддинова пока не дала окончательного ответа ни одному из клубов.

Отметим, что 2 дня назад «Фомгет» покинул и главный тренер нашей сборной Сиясет Аскеров.

Эмин Ага

İdman.biz