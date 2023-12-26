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23-летний вратарь подписал новый контракт с «Сабахом»

Азербайджанский футбол
Новости
26 Декабря 2023 19:23
23-летний вратарь подписал новый контракт с «Сабахом»

Голкипер подписал новый контракт с "Сабахом"

"Сабах" продлил контракт с голкипером Ниджатом Мехбалиевым.

İdman.biz сообщает, что новое соглашение с 23-летним голкипером рассчитано до июня 2026 года.

Ожидалось, что Нихат, играющий в «Сабахе» с 2020 года, покинет команду. В конце концов стороны пришли к общему знаменателю по условиям нового контракта, и вратарь принял решение остаться в клубе.

Отметим, что свою первую игру в Премьер-лиге Мехбалиев провел в составе «Сабаха» в сезоне 2020/21.

İdman.biz

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