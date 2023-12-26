Арифа Асадов выбрал лучших

Тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов назвал имя лучшего игрока и главного тренера года.

Опытный специалист рассказал İdman.biz, что считает Бахлула Мустафазаде лучшим игроком.

По его словам, основная причина этого в том, что 26-летний защитник показывал стабильную игру как в сборной, так и в своей команде - "Карабахе": "Бахлул также забил решающий "Карабаха", позволивший клбу выйти в плей-офф Лиги Европы. Он является защитником, но подключается в атаку, что только приветствуется. Мустафазаде хорошо сыграл как на своей позиции, так и в атаке. Особенно в течение года он убедительно действовал в стандартных ситуациях».

А.Асадов также считает Гурбана Гурбанова лучшим главным тренером года: «Они написали новую историю азербайджанского футбола. Кроме того, его команда стала чемпионом».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz