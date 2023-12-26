Голкипер "Карабаха" высказался о попадании в тройку лучших голкиперов Лиги Европы

Как сообщает İdman.biz, российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев прокомментировал попадание в топ-3 лучших голкиперов Лиги Европы по версии УЕФА. Россиянин совершил 23 сейва в шести играх.

«Приятно входить в рейтинги, особенно положительные. Здорово, но это не сильно значимо для меня. На первом месте, конечно же, результат команды, он стоит во главе угла. Я просто стараюсь делать свою работу, поэтому никакого сверхдостижения здесь нет», - приводит слова Лунева «Матч ТВ».

32-летний голкипер провёл шесть игр в групповом этапе Лиги Европы, в которых пропустил восемь мячей и три раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. «Карабах» стал вторым в группе H Лиги Европы. Команда сыграет в нокаут-раунде плей-офф турнира, где встретится с португальской «Брагой».

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