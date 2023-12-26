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Гурбан Гурбанов и футболисты встретились с детьми шехидов - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
26 Декабря 2023 15:12
Гурбан Гурбанов и футболисты встретились с детьми шехидов - ФОТО

В третий день III зимнего лагеря "Школы-побратимы "Карабах", проводимого Центром отдыха и здоровья "Хазри" МВД и посвященного светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, школьники встретились с представителями футбольного клуба "Карабах".

İdman.biz сообщает, что на мероприятии, организованном совместно Фондом поддержки азербайджанской диаспоры и Общественным объединением поддержки семей шехидов «Зафар», главный тренер Гурбан Гурбанов и футболисты тепло приветствовали школьников и сфотографировались с ними на память.

В лагере, который проводится с 21 по 27 декабря, находятся учащиеся действующей в Казахстане «Карабахской школы» и дети наших отважных героев, погибших при восстановлении территориальной целостности Азербайджана.

İdman.biz

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