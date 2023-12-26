Прожекторы на Товузском городском стадионе будут демонтированы и заменены новыми

"Ремонтные работы, связанные с падением прожектора на Товузском городском стадионе, еще не начались".

Об этом İdman.biz сообщил исполнительный директор клуба «Туран-Товуз» Надир Набиев.

Он отметил, что прожекторы на стадионе будут демонтированы и будут заменены новыми: "Конечно, по этой причине потребуется некоторое время, чтобы их подготовить. Снятые прожекторы будут заменены новыми. В настоящее время мы это обсуждаем. По результатам обсуждений будет принято решение и будет выполнена соответствующая работа».

Отметим, что 24 декабря на 81-й минуте матча 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана между «Туран Товузом» и «Араз-Нахчываном» из-за сильного ветра упал один из прожекторов на Товузском городском стадионе. Поскольку прожектор был сломан, матч был отложен и возобновлен на следующий день. Хозяева поля выиграли со счетом 3:1.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz