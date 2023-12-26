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Мурад Мусаев: "Я сейчас думаю не о кубковом матче с "Карабахом", а об игре с "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Декабря 2023 11:52
Мурад Мусаев: "Я сейчас думаю не о кубковом матче с "Карабахом", а об игре с "Нефтчи"

«Я пока не думаю об игре с «Карабахом» в четвертьфинале Кубка Азербайджана». Об этом İdman.biz заявил главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев.

Как сообщает İdman.biz, его подопечным предстоят два матча Кубка страны против чемпиона Азербайджана, но пока российский наставник не сосредоточен на подготовке к ним. По его словам, на данный момент более важным является качество игры его команды и психологическая подготовка футболистов. «Нас ждут непродолжительные зимние сборы и затем матч с «Нефтчи» в премьер-лиге. А после этой игры можно будет подумать о противостоянии с «Карабахом», - отметил Мусаев.

Отметим, что первый кубковый четвертьфинал состоится в январе, а ответный - в феврале.

В этом сезоне «Сабах» дважды уступил команде Гурбана Гурбанова.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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