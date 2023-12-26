Команда Рената сыграла с "Бешикташем"

Завершился 18-й тур турецкой Суперлиги.
Как сообщает İdman.biz, Ренат Дадашов завершил тур поражением.
«Хатайспор», за который выступает игрок сборной Азербайджана, уступил на своем поле «Бешикташу». Матч завершился победой стамбульского клуба со счетом 2:1. Команда Рената не смогла выиграть пятую игру подряд.
Отметим, что «Хатайспор» опустился на 13-е место после очередной потери очков. Команда набрала 19 очков после 17 игр. Бешикташ, одержавший победу, занимает 5-е место с 29 очками.
Турецкая Суперлига
18-й раунд
"Аланьяспор" - "Самсунспор" – 3:1
"Касымпаша" - "Ризеспор" - 2:2
"Хатайспор" - "Бешикташ" - 1:2
"Пендикспор" - "Анкарагюджю" - 1:1
İdman.biz