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Команда Рената сыграла с "Бешикташем"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Декабря 2023 00:11
Команда Рената сыграла с "Бешикташем"

Завершился 18-й тур турецкой Суперлиги.

Как сообщает İdman.biz, Ренат Дадашов завершил тур поражением.

«Хатайспор», за который выступает игрок сборной Азербайджана, уступил на своем поле «Бешикташу». Матч завершился победой стамбульского клуба со счетом 2:1. Команда Рената не смогла выиграть пятую игру подряд.

Отметим, что «Хатайспор» опустился на 13-е место после очередной потери очков. Команда набрала 19 очков после 17 игр. Бешикташ, одержавший победу, занимает 5-е место с 29 очками.

Турецкая Суперлига
18-й раунд
"Аланьяспор" - "Самсунспор" – 3:1
"Касымпаша" - "Ризеспор" - 2:2
"Хатайспор" - "Бешикташ" - 1:2
"Пендикспор" - "Анкарагюджю" - 1:1

İdman.biz

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