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"Это говорит о правильном выборе Андрея в плане перехода в "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Декабря 2023 20:37
"Это говорит о правильном выборе Андрея в плане перехода в "Карабах"

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Карабаха» Андрея Лунева, прокомментировал попадание россиянина в топ-5 лучших голкиперов Лиги Европы по версии УЕФА.

«Думаю, Андрей спокойно относится к подобным рейтингам. Наверное, приятно, как и любому футболисту, когда отмечают твои успехи. Но помпы из этого он не делает. Этот рейтинг характеризуют игру на всём групповом этапе. Я бы не сказал, что рейтинг по сейвам прямо объективный, потому что первое место занимает вратарь «Ариса», который не прошёл в плей-офф. У Андрея были сейвы в каждой из игр. Сложно переоценить этот успех. Я говорю без пафоса - это просто нужно констатировать.

Во-первых, не так много российских футболистов сейчас играют в еврокубках. Это большой плюс для всей страны, болельщики должны это отмечать. Неважно, за кого они болеют в России. В данном случае Лунев прославляет российскую вратарскую школу и российский футбол. Когда он на виду, лишний раз вспоминают и отмечают Россию. Это служит положительным импульсом, может, даже для каких-то трансферов из России наших игроков.

Во-вторых, все шесть игр Андрей сыграл здорово. Даже проигранную игру с «Байером» со счётом 1:5. Во всех играх Андрей получил оценки от семи и выше. В матче с «Мольде» Лунев совершил три просто феерических сейва. Андрей - единственный вратарь, который не пропустил от «Байера» ни одного мяча за 85 минут игры до момента травмы. А «Байер» сыграл уже 25 матчей в текущем сезоне. Сложно всё это не отметить. Это говорит о правильном выборе Андрея в плане перехода в «Карабах». Азербайджан является уровнем, на котором себя можно проявлять, играя в еврокубках. Только положительные эмоции и слова.

Игрой на групповом этапе Лунев ответил всем нашим критикам. Нас нещадно критиковали всё время за переход в «Байер», «Карабах». Говорили: «Что это за непонятный «Карабах»? Как раз «Карабах» оказался понятным. 10 лет команда играет в еврокубковых групповых турнирах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В нынешнем сезоне впервые добилась выхода в плей-офф. Рад, что Андрей причастен к этому успеху», - как сообщает İdman.biz, об этом сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

İdman.biz

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