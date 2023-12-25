"Араз-Нахчыван" выбрал Габалу

Стал известен план зимней подготовки «Араз-Нахчывана».

По информации, предоставленной İdman.biz в клубе, команда соберется 5 января следующего года.

Первый этап подготовки будет осуществлен в Баку. 10 января «красно-белые» проведут свой первый матч в новом году. В товарищеской игре соперником будет «Зира». Команда, которая на следующий день будет отдыхать, 12 января начнет второй этап в Габале.

«Араз-Нахчыван», который 15 января встретится здесь с одним из клубов Премьер-лиги, после матча вернется в Баку. На этот раз игроки отдохнут 2 дня и после этого будут готовиться к матчу против "Карабаха" в рамках XIX тура Премьер-лиги Азербайджана, который состоится 18 января.

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