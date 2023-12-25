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Гурбан Гурбанов - 500

Азербайджанский футбол
Новости
25 Декабря 2023 14:43
Гурбан Гурбанов - 500

Гурбан Гурбанов провел свой 500-й матч в чемпионате Азербайджана в качестве главного тренера.

Как сообщает İdman.biz, юбилей главного тренера "Карабаха" совпал с XVIII туром азербайджанской премьер-лиги.

Агдамский клуб сыграл в гостях с «Зирой». Команда 51-летнего специалиста выиграла 500-й матч со счетом 1:0.

За свою карьеру он руководил двумя клубами - «Нефтчи» и «Карабахом». Его подопечные выиграли 312 матчей, сыграли вничью 117 и проиграли 71 раз в 500 матчах.

Гурбанов является абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных игр в Премьер-лиге. На счету Гахрамана Алиева, идущего на втором месте, 381 матч.

Отметим, что дебют специалиста состоялся в сезоне 2006/07. 6 августа 2006 года «Нефтчи» под руководством Гурбанова разгромил «Гянджлярбирлийи» со счетом 6:1.

İdman.biz

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